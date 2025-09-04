< sekcia Regióny
Nitra sa pripravuje na dlhovú brzdu, chce zásobiť peniaze na projekty
Ako pripomenul nitriansky primátor Marek Hattas, ústavný zákon o dlhovej brzde bude aktivovaný pre veľký nepomer medzi štátnymi výdavkami a hrubým domácim produktom.
Autor TASR
Nitra 4. septembra (TASR) - Nitrianska radnica sa pripravuje na dlhovú brzdu, ktorá má byť aktivovaná v novembri tohto roka. Pre mestá a obce to znamená, že si nebudú môcť zvyšovať výdavky v rozpočtoch, ani si brať úvery.
Ako pripomenul nitriansky primátor Marek Hattas, ústavný zákon o dlhovej brzde bude aktivovaný pre veľký nepomer medzi štátnymi výdavkami a hrubým domácim produktom. „Dotkne sa to však aj samospráv. Napriek tomu, že mestá a obce majú zdravé financovanie, môžu byť napokon nútené svoj rozvoj tlmiť, alebo ho úplne zastaviť,“ skonštatoval.
Podľa jeho slov by sa Nitra mala na zavedenie dlhovej brzdy pripraviť vopred akumulovaním financií, z ktorých bude hradiť investície do rozvoja mesta. „Momentálne máme pripravených viac ako 130 projektov a ďalších skoro 60 je v zásobníku. Pokiaľ hovoríme o tých 130 projektoch pripravených na najbližšie obdobie, tak ide o investície v hodnote 20 miliónov eur. Na to sa budeme musieť finančne predzásobiť, pretože po 22. novembri už nebudeme môcť prijímať žiadne úvery,“ uviedol primátor.
V rámci príprav na zavedenie dlhovej brzdy si chcela nitrianska radnica vziať 25-miliónový úver už v apríli tohto roka. Mestské zastupiteľstvo však tento zámer neschválilo a poslanci v máji odsúhlasili menšiu pôžičku v hodnote päť miliónov eur. „Chcem sa poďakovať poslancom, že prvý finančný rámec v hodnote piatich miliónov eur bol schválený a dnes sa z neho čerpajú financie na jednotlivé investičné akcie, ktoré sa už realizujú. Potrebujeme však pokračovať a vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu na najbližšie roky,“ skonštatoval Hattas.
Ako zároveň dodal, prípadné vzatie úveru určeného na financovanie investičných akcií v Nitre bude v konečnom dôsledku závisieť od toho, či mestskí poslanci takýto zámer schvália. „Bude to záležať na ich rozhodnutí. Potrebujeme sa predzásobiť financiami ešte pred platnosťou dlhovej brzdy, aby sme mohli rozvíjať mesto. Nechceme hľadať peniaze vo vreckách našich obyvateľov, pretože nevidím priestor na to, aby sme v súčasnej situácii zvyšovali dane, či iné mestské poplatky,“ doplnil Hattas.
