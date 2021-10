Nitra sa pripravuje na nového prevádzkovateľa MHD

Nitra 19. októbra (TASR) – V Nitre začne od budúceho roka zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu (MHD) nový dopravca. Firmu Arriva Nitra nahradí spoločnosť Transdev Morava. Podľa primátora Mareka Hattasa sa cestujúci v Nitre môžu tešiť na vyššiu kvalitu služieb.



„Cena cestovného lístka zostala nezmenená, rovnako aj grafikon. Takže obyvatelia od 1. januára nepocítia nijaké zmeny, iba lepšie služby, pretože nová zmluva ponúka oveľa väčší komfort pre cestujúcich,“ skonštatoval.



Nový dopravca dovezie do Nitry 80 nových autobusov, ktoré začnú na linkách premávať od 1. januára 2022. Budú nízkopodlažné, klimatizované, vybavené aj kamerovým systémom. „Nové autobusy budú v modrých nitrianskych farbách, takže budú v doprave dobre viditeľné. Naši obyvatelia budú môcť využívať aj služby, ktoré sú s tým spojené, to znamená oveľa rýchlejšie a jednoduchšie možnosti platby. Cestovné budú môcť uhradiť nielen doterajšími spôsobmi, ale aj platobnou kartou a tiež prostredníctvom aplikácie,“ povedal Hattas.



Podľa jeho slov sa uskutočňuje príprava nového dopravcu na prevzatie nitrianskej MHD bez väčších problémov. „Informácie, ktoré mám, sú pozitívne, to znamená, že všetko beží podľa plánu a nový dopravca naštartuje svoju službu v našom meste od nového roka,“ uviedol primátor. Spoločnosť Transdev Morava bude poskytovať svoje služby v Nitre na základe víťazstva v medzinárodnom tendri. Nitrianska radnica vyhlásila súťaž v hodnote takmer 130 miliónov eur ešte vlani. Transdev Morava v nej zvíťazil s cenou za svoje ročné služby v hodnote 9.881.136,30 eura.