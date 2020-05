Nitra sa pripravuje na otvorenie materských škôl

Nitra 20. mája (TASR) - Nitrianska radnica sa pripravuje na otvorenie materských škôl. Momentálne sa všetky priestory a pracovné pomôcky opätovne dezinfikujú, informoval o tom Andrej Jančovič z mestského úradu.



Mesto okrem toho zabezpečí aj bezdotykové teplomery a dezinfekčné a ochranné pomôcky pre zamestnancov. „Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je čestné prehlásenie o jeho zdravotnom stave, takzvané vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. To musí obsahovať informácie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a žiadny člen jeho rodiny nemá nariadenú karanténu. Do zariadenia pre deti a mládež môže byť prijaté len zdravé dieťa,“ informoval na mestskej webovej stránke magistrát.



Deti budú do materskej školy vstupovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami, potrebné bude aj náhradné oblečenie a rúška. V škôlke a vo vonkajších priestoroch areálu už deti rúška nosiť nemusia. „Po vstupe do materskej školy si dieťa dôkladne umyje ruky a zmeria sa mu teplota, ak dosiahne 37 stupňov a viac, nebude do materskej školy prijaté. Učiteľky škôlok budú tiež zisťovať, či dieťa alebo členovia jeho rodiny nemajú príznaky akútneho prenosného ochorenia. Po negatívnej odpovedi dieťa môže vstúpiť do zariadenia,“ vysvetlil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Podľa Jančoviča sa okrem toho budú dodržiavať aj ďalšie hygienické pravidlá. Rodičia nebudú mať povolený vstup do budovy škôlky a deti budú v rámci popoludňajšieho spánku spať len s tými škôlkarmi, s ktorými sú v skupine počas dňa. „Prísne opatrenia platia aj v jedálni, pri prevoze a vydávaní stravy,“ dodal Jančovič.



Ako doplnil, mesto už popri prípravách na spustenie prevádzky materských škôl otvorilo aj centrum pre rodičov v prvej línii, teda pre lekárov, vojakov, policajtov, zdravotné sestry, ale aj hasičov a ďalšie profesie. „Pre deti od troch do šiestich rokov je v Materskej škole Párovská a pre deti od šiestich do 11 rokov v školskom klube Základnej školy Tulipánová,“ informoval odbor školstva, mládeže a športu.