Nitra sa stala víťazom súťaže a získala Národnú cenu za kvalitu

Nitra 19. novembra (TASR) - Mesto Nitra získalo Národnú cenu Slovenska za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Víťazom súťaže, ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, sa stalo v kategórii kvalita.



Ako pripomenul hovorca mesta Tomáš Holúbek, poslaním súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy a podnikateľskej sféry do progresívnych metód manažérstva. "Ich prostredníctvom sa dosahuje zvýšenie efektívnosti a výkonnosti všetkých činností organizácie, čím sa zvyšuje kvalita života občanov. Nie je obvyklé, aby národné ceny vyhrávali mestá," skonštatoval Holúbek.



V kategórii kvalita, v ktorej Nitra vyhrala, je súťaž založená na princípoch manažérskeho modelu CAF. "Po jeho zavedení sme sa v Nitre, okrem iného, postarali o riadenie procesov a projektov, aké bežne funguje v súkromných firmách. Výsledkom je napríklad schopnosť získavať pre mesto oveľa viac peňazí z externých zdrojov vrátane fondov Európskej únie. Aj vďaka tomu sa nám podarilo dostať mesto na jeho historicky najnižšie zadlženie," vysvetlil primátor Marek Hattas.



Radnici sa podľa jeho slov podarilo nastaviť procesy na mestskom úrade tak, aby bolo možné efektívne riadiť investičné akcie a ďalšie procesy. "Mesto má novú web stránku, ktorá je vytvorená podľa reálnych potrieb obyvateľov, takže každý na nej intuitívne a rýchlo nájde, čo potrebuje. Organizácia klientskeho centra sa nastavuje na základe dát z vyvolávacieho systému, čo viedlo k väčšej efektivite. Občan to pocítil na kratšom čakaní a rýchlejšom vybavení agendy," povedal prednosta mestského úradu Martin Horák.



Mesto okrem toho vytvorilo viacero verejne prístupných databáz, v ktorých si občan ľahko nájde napríklad informácie o poskytovaných sociálnych službách, rozmiestnení krytov civilnej ochrany až po údaje o umiestnení rôznych inžinierskych sietí. "Zapájame sa tiež do výmeny skúseností medzi mestskými úradmi a ďalšími organizáciami verejnej správy v rôznych oblastiach. Výsledkom je nielen zdieľanie skúseností a vzájomné učenie sa, ale aj porovnávanie výsledkov výkonnosti na základe dát," dodala metodička modelu CAF Monika Reiskupová.