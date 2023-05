Nitra sa zapojila do projektu Hlinený dukát

Nitra 26. mája (TASR) - Mesto Nitra v piatok spustilo projekt Hlinený dukát. Jeho cieľom je prostredníctvom symbolického hlineného platidla pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.



Ako vysvetlil riaditeľ Diecéznej charity v Nitre Juraj Barát, hlinený dukát je možné kúpiť vo vybraných miestach a následne ním obdarovať človeka, ktorý potrebuje pomoc. "Ten si za túto 'menu' môže vo vybraných prevádzkach zaobstarať potrebné veci, ako sú teplé jedlo, trvanlivé potraviny či sprcha. Zároveň sa tým zabezpečí, že darované peniaze sa neminú na návykové látky, alkohol alebo cigarety," uviedol Barát.



Ako doplnil, hlinený dukát nepomáha ľuďom v núdzi iba zahnať hlad či pokojne sa vyspať. "Môže ich nasmerovať na charitu, kde ľudia v núdzi získajú kontakt na pracovníka, ktorý im vie pomôcť riešiť ich sociálnu situáciu," pripomenul Barát. Hlinený dukát bolo doteraz možné v Nitre kúpiť napríklad v sídle diecéznej charity na Samovej ulici, v Dome sv. Rafaela, na mestskom úrade a v turistickom informačnom centre. Jeho cena je jedno euro. Vyobrazený je na ňom svätý Martin, ktorý je patrónom chudobných.



V piatok pribudol v nitrianskej mestskej tržnici aj výdajný automat hlinených dukátov. Neskôr by mali byť na rôznych miestach v meste umiestnené ďalšie dva. "Som veľmi rád, že diecézna charita priniesla do Nitry túto iniciatívu. Vďaka hlinenému dukátu vie každý, že keď niekomu daruje jedno, dve eurá, tie nebudú zneužité napríklad na nákup alkoholu. Je to teda služba, ktorá vytvára dôveru v to, že pomoc poskytovaná na ulici má zmysel," povedal nitriansky primátor Marek Hattas. "Pokračujeme v projekte, ktorý je už rozbehnutý v iných krajských mestách. Je to veľmi dobré rozšírenie sociálnych služieb v našom meste," doplnila vedúca odboru sociálnych služieb na mestskom úrade Naďa Šimová.