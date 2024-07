Nitra schválila stratégiu integrácie cudzincov

Nitra 2. júla (TASR) - Nitra má ako prvé slovenské mesto prijatú ucelenú stratégiu integrácie cudzincov, vrátane utečencov a odídencov. Skonštatovala to expertka z Detského fondu OSN UNICEF Miroslava Hapalová po tom, ako nitrianske mestské zastupiteľstvo schválilo dokument na svojom júnovom rokovaní.



Podľa nitrianskej radnice ponúka stratégia nástroje na správny prístup k téme migrácie a integrácie cudzincov. "Materiál s výhľadom do roku 2035 bude zároveň dôležitým dokumentom aj pre získavanie financií z národných a medzinárodných grantových výziev a dotácií pre mesto Nitra v oblasti integrácie a inklúzie cudzincov," pripomenul magistrát. "Schválená stratégia je tak vstupnou bránou na získavanie finančných zdrojov. Napríklad z národného projektu Integrácia príslušníkov tretích krajín, ktorý bude implementovať ministerstvo práce. Mestá a obce budú musieť dokazovať, že opatrenia, na ktoré žiadajú peniaze, sú súčasťou nejakého širšieho rámca," doplnila Hapalová.



Podľa jej slov UNICEF v súčasnosti pracuje na podobných dokumentoch okrem Nitry aj s ďalšími mestami. "Sú to Bratislava, Trnava, Košice a Prešov, ktoré si tiež spracovávajú podobné stratégie. Nitra je však prvá, ktorá ju už predložila do mestského zastupiteľstva. Je predskokanom aj vďaka tomu, že už má vybudované kontaktné centrum pre cudzincov COMIN, od ktorého sa mnohé mestá, vrátane Bratislavy, učia. Oceňujem to a verím, že Nitru budú nasledovať aj ďalšie mestá," povedala Hapalová.



Podľa jej slov je dôležité, aby samosprávy mali vypracovaný rámec na integráciu cudzincov, pretože tak môžu predchádzať vzniku možných rizík a problémov. "Skúsenosti aj zo zahraničia dokazujú, že ak sa skupiny odídencov, utečencov alebo migrantov ocitnú na okraji spoločnosti, tak problémy môžu nastať. Takže vznik takéhoto dokumentu je zároveň aj preventívnym krokom," skonštatovala.



Koordinátorka pre integráciu cudzincov v Nitre Ivona Fraňová v tejto súvislosti pripomenula, že kontaktné centrum COMIN sa zaoberá kriminalitou cudzincov už od svojho vzniku. "Spolupracujeme s políciu aj s kuratelou. Riešime každý jeden podnet, ktorý súvisí s nejakou kriminálnou činnosťou. Pomáha nám v tom mesto aj ďalší naši partneri, s ktorými komunikujeme a riešime všetky prípady, ktoré sa objavia," dodala Fraňová.