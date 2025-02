V Nitre predstavia tvorbu výtvarníčok E. Nittnausovej a M. Salanciovej

Nitra 24. februára (TASR) - Tvorbu nitrianskych výtvarníčok Eleny Nittnausovej a Miloslavy Salanciovej predstavuje výstava Obidve 4, ktorú pripravilo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Vernisáž sa uskutoční 27. februára v Galérii Foyer. Výstava potrvá do konca marca, informovala kurátorka Marta Hučková Kocianová.



Vystavujúce autorky patria ku kreatívnej nitrianskej skupine Play-Art. Skupina sa predstavila verejnosti v decembri 1995 výstavou v Nitrianskej galérii. Odvtedy sa jej členovia prezentovali na viacerých výstavách po celom Slovensku. Združenie si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho založenia.



V roku 2005 sa skupina Play-Art stala členom najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku - Umeleckej besedy slovenskej. Odvtedy s ňou pravidelne aj niekoľkokrát do roka vystavujú na Slovensku i v zahraničí.



Elena Nittnausová tvorí abstraktné dynamické kompozície, v ktorých dominuje monochromatická farebnosť so silným svetelným kontrastom. Dominantné v jej záujme sú vzťahy medzi ľuďmi. Do svojej tvorby vkladá osobné pocity a zážitky, čím získavajú jej abstraktné obrazy realistický základ. Venuje sa olejomaľbe, inštalácii, happeningu.



Miloslava Salanciová vo svojej tvorbe spája výtvarný experiment s pocitom a zážitkom, následne ho pretvára hrou výtvarných výrazových prostriedkov na abstraktný alebo geometrický obraz. Jej tvorba obsahuje olejomaľby, mobilné obrazy - hry, plošné a priestorové inštalácie. Najväčšiu skupinu tvoria diela vytvorené technikou ceruzkového pastelu, ktorou sa vyjadruje v súčasnosti.



Obidve autorky sú absolventky Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Obe pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy, založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha, zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby. Sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií, tiež lektorovali učebnice výtvarnej výchovy pre žiakov ZŠ.