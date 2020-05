Divadlo Karola Spišáka má projekt Prvého divadelného call centra

Nitra 5. mája (TASR) – Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre spustilo v priebehu tohto týždňa projekt Prvého divadelného call centra. Divadlo chce prostredníctvom neho zostať aj v čase pandémie v kontakte so svojimi divákmi.



Divadelné call centrum bude fungovať od pondelka do soboty v čase od 10. do 12. hodiny. SDKS už na svojej webovej stránke a na sociálnych sieťach zverejnilo telefónne čísla hercov, na ktoré môžu záujemcovia volať.



Ako sa uvádza v pravidlách projektu, maximálna dĺžka hovoru je 15 minút. „Naši diváci nám môžu zatelefonovať a spýtať sa na čokoľvek, čo ich o divadle zaujíma, prípadne sa len tak vyrozprávať,“ uviedol riaditeľ SDKS Martin Kusenda. Ako pripomenul, v prípade porušenia etiky a slušného správania sa si divadlo vyhradzuje právo hovor ukončiť a telefónne číslo zablokovať.