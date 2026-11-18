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Divadlo v Nitre uvedie premiéru inscenácie Rieka, čo tečie naopak
Inscenácia určená deťom vo veku nad šesť rokov rozpráva príbeh malého Tomeka, ktorý sa rozhodne opustiť pokojný život vo svojej dedine a vydá sa hľadať tajomnú rieku Kdžar.
Autor TASR
Nitra 18. novembra (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre pripravuje novú inscenáciu s názvom Rieka, čo tečie naopak. Premiéra hry v réžii poľského režiséra Przemysława Jaszczaka sa bude konať 20. novembra.
Inscenácia určená deťom vo veku nad šesť rokov rozpráva príbeh malého Tomeka, ktorý sa rozhodne opustiť pokojný život vo svojej dedine a vydá sa hľadať tajomnú rieku Kdžar. Podľa legendy jej prúd tečie naopak a magická voda zaručuje nesmrteľnosť. „Počas tohto spontánneho a dobrodružného výletu chlapec prejde zvláštne a úžasné miesta, stretne výnimočných ľudí a postaví sa mnohým nebezpečenstvám, a to všetko bez istoty, či tajomná rieka vôbec existuje,“ priblížili tvorcovia inscenácie.
Divadelná adaptácia románu Rieka, čo tečie naopak sa rozvíja v prostrediach skutočného i fantazijného sveta. Hovorí o témach ako sebapoznanie, odvaha, obeta, šťastie, kolobeh života a smrti. „Predstavuje náš svet ako svet nekonečných možností, ktorý denne vytvára naša predstavivosť. Je určená nielen pre detských divákov, ale pre všetkých, ktorí veria v lásku a neboja sa snívať,“ doplnili tvorcovia.
Inscenácia určená deťom vo veku nad šesť rokov rozpráva príbeh malého Tomeka, ktorý sa rozhodne opustiť pokojný život vo svojej dedine a vydá sa hľadať tajomnú rieku Kdžar. Podľa legendy jej prúd tečie naopak a magická voda zaručuje nesmrteľnosť. „Počas tohto spontánneho a dobrodružného výletu chlapec prejde zvláštne a úžasné miesta, stretne výnimočných ľudí a postaví sa mnohým nebezpečenstvám, a to všetko bez istoty, či tajomná rieka vôbec existuje,“ priblížili tvorcovia inscenácie.
Divadelná adaptácia románu Rieka, čo tečie naopak sa rozvíja v prostrediach skutočného i fantazijného sveta. Hovorí o témach ako sebapoznanie, odvaha, obeta, šťastie, kolobeh života a smrti. „Predstavuje náš svet ako svet nekonečných možností, ktorý denne vytvára naša predstavivosť. Je určená nielen pre detských divákov, ale pre všetkých, ktorí veria v lásku a neboja sa snívať,“ doplnili tvorcovia.