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Nitra: Sériu prázdninových podujatí odštartuje program Vitaj leto
Nitrianske kultúrne leto bude počas letných prázdnin ponúkať množstvo podujatí.
Autor TASR
Nitra 18. júna (TASR) - Nitrianske kultúrne leto sa začne 26. júna na pešej zóne. Ako informovala radnica, otváracím podujatím bude program Vitaj leto.
Na pešej zóne sa začne o 17.00 h koncertom malinyJAM. Súčasťou podujatia bude aj vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku, vystúpenie tanečnej školy Nexum i koncert sláčikového kvarteta The Ladies Ensemble pod vedením Oxany Gerchi a Jamesa Evansa. „Program vyvrcholí hudobným mixom a tanečnou show DJ setu Laci Strike & SDA crew,“ uviedli organizátori.
Nitrianske kultúrne leto bude počas letných prázdnin ponúkať množstvo podujatí. Ich súčasťou budú koncerty, divadelné predstavenia, komunitné stretnutia aj zážitky pre deti a dospelých. „Letné korzo prinesie koncerty, divadlo a príjemné letné večery v centre mesta, Komunitné leto zasa ponúkne program a stretnutia priamo v mestských častiach a Kinosála Korzo poskytne zážitok z premietania na veľkom plátne pod hviezdami,“ doplnila radnica.
Na pešej zóne sa začne o 17.00 h koncertom malinyJAM. Súčasťou podujatia bude aj vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku, vystúpenie tanečnej školy Nexum i koncert sláčikového kvarteta The Ladies Ensemble pod vedením Oxany Gerchi a Jamesa Evansa. „Program vyvrcholí hudobným mixom a tanečnou show DJ setu Laci Strike & SDA crew,“ uviedli organizátori.
Nitrianske kultúrne leto bude počas letných prázdnin ponúkať množstvo podujatí. Ich súčasťou budú koncerty, divadelné predstavenia, komunitné stretnutia aj zážitky pre deti a dospelých. „Letné korzo prinesie koncerty, divadlo a príjemné letné večery v centre mesta, Komunitné leto zasa ponúkne program a stretnutia priamo v mestských častiach a Kinosála Korzo poskytne zážitok z premietania na veľkom plátne pod hviezdami,“ doplnila radnica.