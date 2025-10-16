< sekcia Regióny
Nitra si chce vziať úver 20 miliónov eur na kapitálové výdavky
Informatívnu správu o zámere na prijatie úveru predloží primátor Marek Hattas poslancom na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Autor TASR
Nitra 16. októbra (TASR) - Mesto Nitra si plánuje zobrať úver vo výške 20 miliónov eur na financovanie kapitálových výdavkov mesta v rokoch 2026 až 2027. Informatívnu správu o zámere na prijatie úveru predloží primátor Marek Hattas poslancom na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Zámer na prijatie úveru na postupné financovanie vybraných investičných aktivít mesta do oblastí a na akcie, ktoré budú schválené mestským zastupiteľstvom, bol spracovaný na základe potreby financovania kapitálových výdavkov mesta z externých návratných zdrojov. Úver chce mesto vyčerpať v priebehu obdobia rokov 2026 až 2027, predpokladané obdobie jeho splácania je 120 mesiacov od januára 2028.
Celková suma dlhu mesta (bez úverov Štátneho fondu rozvoja bývania) k 31. augustu tohto roka predstavovala 11,52 percenta z celkových skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Pri započítaní celého limitu navrhovaného zámeru na prijatie úveru vo výške 20 miliónov eur k zostatku úverov a nedočerpanej časti úverov na investičné akcie z rokov 2023 až 2025 prijatého v roku 2023 vo výške 4 milióny eur a schváleného úveru vo výške 5 miliónov eur bude ukazovateľ zadlženosti vo výške 36,69 percenta.
Hlavná kontrolórka mesta Nitra Oľga Hetényiová odporúča pravidelne monitorovať objem splátok a zhodnocovať, či dlh nezostáva príliš vysoký v porovnaní s príjmami mesta a optimalizovať bežné výdavky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť rozpočtu na ochranu finančnej stability mesta v nasledujúcich rokoch. Zároveň poukazuje na disponibilné, dosiaľ nečerpané návratné zdroje financovania v objeme 9 miliónov eur. „Je potrebné dôsledne zvážiť, či bude mesto schopné v avizovanom období efektívne preinvestovať plánovaný objem návratných zdrojov financovania, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že z úveru poskytnutého v roku 2023 zostáva k dnešnému dňu nepreinvestovaná suma vo výške 4 milióny eur,“ upozornila.
Primátor Hattas odôvodnil potrebu nového úveru prípravou na dlhovú brzdu, ktorá má byť aktivovaná v novembri tohto roka. Pre mestá a obce to znamená, že si nebudú môcť zvyšovať výdavky v rozpočtoch, ani si brať úvery. „Momentálne máme pripravených viac ako 130 projektov a ďalších skoro 60 je v zásobníku. Pokiaľ hovoríme o tých 130 projektoch pripravených na najbližšie obdobie, tak ide o investície v hodnote 20 miliónov eur. Na to sa budeme musieť finančne predzásobiť, pretože po 22. novembri už nebudeme môcť prijímať žiadne úvery,“ uviedol primátor.
V rámci príprav na zavedenie dlhovej brzdy si chcela nitrianska radnica vziať 25-miliónový úver už v apríli tohto roka. Mestské zastupiteľstvo však tento zámer neschválilo a poslanci v máji odsúhlasili menšiu pôžičku v hodnote päť miliónov eur.
