Nitra si na vykrytie výpadku príjmov vezme pôžičku

Nitra 10. septembra (TASR) – Mesto Nitra prijme návratnú finančnú pomoc, ktorú môže od štátu získať na vykrytie výpadku príjmov, o ktoré samospráva prišla v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijatie pôžičky vo štvrtok odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.



Poslanci rozhodli, že si mesto na kompenzáciu výpadku príjmov z podielových daní vezme návratnú výpomoc vo výške vyše 1,8 milióna eur.



„V iných krajinách šla pomoc štátu priamo, nie formou úveru, preto sme z toho boli trošku zaskočení, ale rešpektujeme to. Je tu prísľub toho, že v budúcnosti by sa ten úver mohol zmeniť na dotáciu. Aj to, že splácanie je odložené o štyri roky svedčí o tom, že ide o pomoc pre samosprávy, ktoré podľa mojich informácií na tento úver pristupujú,“ skonštatoval primátor Marek Hattas.



Podľa poslankyne Marty Rácovej sú podmienky pôžičky výhodné a preto je správne, že mesto na túto formu pomoci pristúpilo. Zároveň však pripomenula, že by mala samospráva aj šetriť.



„Je veľmi jednoduché stále brať a brať úvery a zadlžovať mesto. Súbežne s týmto krokom treba prijať úsporné opatrenia vo výdavkoch, ktorých sa stále dovolávame. Domnievam sa, že rozumne šetriť sa vždy dá. Preto si myslím, že je potrebné uznesenie doplniť a uložiť prednostovi mestského úradu, aby pripravil návrh krokov na úsporu finančných prostriedkov vo výdavkoch,“ skonštatovala.



Podľa primátora sa mesto pri hospodárení musí správať zodpovedne, nesmie však rezignovať na rozvojové aktivity a investície.



„My ako samosprávy by sme sa nemali správať trhovo, nemali by sme sa v týchto časoch správať konzervatívne. My by sme mali byť motorom našich lokálnych ekonomík a pokiaľ by sme aj my zastavili naše investičné akcie, tak sa nám jednoducho zastaví aj tá naša lokálne ekonomika,“ pripomenul Hattas.



„My musíme liať ten benzín do motora, aby sa naštartoval kolobeh peňazí, aby sa naštartovala činnosť firiem a aby sme im my vedeli dávať zákazky. Splátky dlhu nám klesajú a ja si myslím, že sme v situácii, kedy budeme môcť reálne uvažovať nad vzatím investičného úveru, akurát si musíme presne zadefinovať, na čo ho využijeme,“ doplnil primátora poslanec Miloš Dovičovič.



Podľa niektorých poslancov je dôležité, aby sa mesto v súčasnosti sústredilo hlavne na podstatné investície. Viceprimátor Daniel Balko však upozornil, že rovnako dôležité je aj udržanie kultúrnych a športových aktivít.



„Úlohou verejnej správy je pomáhať naštartovaniu a udržaniu financií. Ale to predsa nie je len stavebníctvo. Vieme, že veľký výpadok v príjmoch majú ľudia, ktorí sa točia okolo športu a kultúry. Takže si myslím, že ak mesto organizuje športové a kultúrne podujatia, rovnako pomáha k udržaniu ekonomického sektora, pretože aj kultúra a šport sú súčasťou ekonomiky, nie len stavebníctvo. Takže ak mesto podporuje šport a kultúru, tak udržiavame istý segment ekonomiky, pretože aj tam sú ľudia, ktorí potrebujú príjem,“ zdôraznil Balko.