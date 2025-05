Nitra si nevezme úver 25 mil. eur, poslanci odsúhlasili menšiu sumu

Nitra 30. mája (TASR) - Mesto Nitra si nevezme plánovaný úver 25 miliónov eur, ktorý chcela radnica využiť na financovanie investičných akcií. Mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní rozhodli, že bude stačiť pôžička v hodnote päť miliónov eur.



Vedenie mesta sa neúspešne snažilo presvedčiť poslancov o potrebe 25-miliónového úveru ešte na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva, keď bol celý materiál odložený na ďalšie rokovanie. Radnici sa to nepodarilo ani na májovom zasadnutí, keď poslanci s navrhovanou výškou pôžičky nesúhlasili a na návrh poslanca Igora Kršiaka schválili úverový rámec do výšky päť miliónov eur. „Pôžička v hodnote 25 miliónov eur predstavuje riziká, pokiaľ ide o jej splácanie. Nie je dobrá cesta brať si bianco úver bez toho, aby sme mali presne stanovené, ako ho využijeme,“ skonštatoval Kršiak.



Súčasťou schváleného návrhu boli aj konkrétne investičné akcie, na ktoré sa päťmiliónová pôžička využije. Sú medzi nimi opravy komunikácií, modernizácie školských zariadení i nákup parkovacích automatov, kúpa techniky pre stredisko mestských služieb a ďalšie investície. „Odbremeníme tým časť mestského rozpočtu a vytvára sa aj priestor na realizáciu ďalších akcií,“ doplnil Kršiak.



Nitriansky primátor Marek Hattas uviedol, že je z rozhodnutia mestských poslancov sklamaný. Podľa neho sa ich rozhodnutím opätovne odkladá riešenie problémov mesta. „Musím vyjadriť hlboké rozčarovanie nad tým, že tu je stále niekoľko poslancov, ktorí brzdia projekty. Považujem za znepokojujúce, že ich do dnešného dňa neobmäkčila ani vôľa verejnosti. Na prelome zimy a jari sme spustili veľkú anketu, kde sme sa pýtali, ktoré investície by obyvatelia v meste chceli vidieť najradšej. Celkovo sa do hlasovania zapojilo 2652 ľudí. Ani na jeden z top desať projektov, po ktorých verejnosť volala, nedali poslanci plné financovanie,“ dodal Hattas.