Nitra si úver 17,5 milióna eur nevezme, poslanci zámer neschválili

Nitra 18. marca (TASR) - Mesto Nitra si nevezme úver 17,5 milióna eur, z ktorého mali byť financované viaceré investičné akcie. Okrem opráv komunikácií mali financie smerovať aj do modernizácie a rekonštrukcií školských zariadení a na ďalšie projekty. Mestskí poslanci ale zámer vziať si tento úver neschválili.



Odsúhlasili návrh poslanca Igora Kršiaka, podľa ktorého zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou plánovaných investícií, tie sa však budú financovať predovšetkým z vlastných zdrojov mesta po schválení záverečného účtu. Projekty, na ktoré nezostanú peniaze z prebytku mestského hospodárenia za rok 2024, sa následne budú financovať z úveru. Pôjde však iba o investície, ktoré je mesto schopné zadministrovať a zrealizovať v priebehu 12 až 18 mesiacov.



Podľa Kršiaka je takto možné lepšie nastaviť výšku úveru, ktorý nemusí byť 17,5 milióna eur, ale nižší. "Bude nastavený podľa toho, čo dokážeme v najbližšom období naozaj realizovať a nie hneď brať takýto masívny úver a zadlžiť budúce generácie," skonštatoval. "Počkáme do záverečného účtu mesta. Potom budeme vedieť, koľko financií nám zostalo z minulého roku a keď ich bude málo, tak sa investície dofinancujú z úveru, to je celá pointa schváleného pozmeňovacieho návrhu," doplnil poslanec Andrej Sitkey.



Viacerí mestskí poslanci vyčítali vedeniu mesta, že chce prijať úver na investície, ktorých realizácia potom trvá neúmerne dlho, prípadne sa neuskutoční. "Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2025 bolo predmetom presunu 199 investičných akcií. Na mnohých projektoch sa neurobila ani čiarka. V tomto smere máme čo naprávať," skonštatoval poslanec Štefan Štefek.



Podľa primátora Mareka Hattasa trvá realizácia projektov v Nitre porovnateľne dlho s inými krajskými mestami. Práve neodsúhlasením úveru poslanci podľa neho zbytočne odsunuli realizáciu investičných akcií, na ktorých sa už mohlo pracovať. Viceprimátor Peter Mezei pripomenul, že zadlženosť Nitry je najnižšia v jej novodobej histórii. "Môžeme získať významné externé zdroje na realizáciu projektov. Prebieha ich inžiniering, príprava na vydanie povolení. Dnes by sme sa nemali baviť o tom, či si zobrať úver, ale ako ho čo najlepšie využiť," zdôraznil.



Primátor zároveň pripomenul, že z úveru mali hradiť aj spolufinancovanie viacerých schválených projektov platených z fondov Európskej únie. "Dostali sme už upozornenie od štátu, že ak ich nebudeme čerpať, budú mestu peniaze krátené," dodal Hattas.