Nitra si vezme kontokorentný úver na vykrytie výpadkov v príjmoch

Nitra 13. mája (TASR) – Mesto Nitra si vezme kontokorentný úver v hodnote päť miliónov eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní. Peniaze z úverovej linky majú slúžiť na vykrytie prípadných výpadkov v príjmoch mesta.



Radnica počíta s tým, že pre krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 môžu prichádzať peniaze od daňových poplatníkov s oneskorením. V určitých obdobiach by sa preto mohlo stať, že mestu budú na niekoľko dní chýbať peniaze na vykrytie jeho záväzkov. „V lete sa môžeme dostať do krízovej situácie. Kontokorentný úver nám bude slúžiť na zabezpečenie cash flow, aby sme si z neho mohli napríklad na tri či štyri dni zobrať peniaze na vykrytie záväzkov a potom ich vrátili,“ vysvetlil primátor mesta Marek Hattas.



Ako pripomenul, výhodou kontokorentného úveru je, že v prípade, ak sa mesto do krízy nedostane, tak peniaze z neho čerpať nebude. „A v takom prípade nás to nebude nič stáť. To je rozdiel oproti bežnému úveru, ktorý keď sa načerpá, tak zaň už treba platiť,“ vysvetlil primátor.



Na základe prognóz ministerstva financií a ďalších inštitúcií očakáva mesto Nitra kumulatívny výpadok daní z príjmov fyzických osôb za rok 2020 na úrovni 6,4 milióna eur. Prvým mesiacom, keď radnica očakáva vplyv pandémie na svoj rozpočet, je máj a nasledujúce letné mesiace. Magistrát okrem toho očakáva, že pre ekonomické problémy obyvateľov môžu meškať aj platby za dane z nehnuteľností či za likvidáciu odpadu.