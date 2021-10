Sieť NITRO ponúka možnosť zapojiť sa do kultúrneho života v Nitre

Nitra 12. októbra (TASR) – Tím, ktorý pripravuje kandidatúru Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026, ponúka tvorivým ľuďom možnosť zapojiť sa do kultúrneho života mesta. Môžu tak urobiť pomocou siete NITRO.



„Jej súčasťou sa môže stať každý, kto má záujem podieľať sa na rozvíjaní kultúrneho života v Nitre a nitrianskom regióne a priložiť ruku k príbehu Nitry ako Európskeho hlavného mesta kultúry roku 2026,“ uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, NITRO je sieť pre jednotlivcov i organizácie, ktoré majú záujem podieľať sa na rozvíjaní kultúry. „Jej cieľom je vybudovať komunitu ľudí, ktorá bude vzájomne spolupracovať, vzdelávať sa, zdieľať a ostane kultúrne aktívna aj v prípade, že titul nezískame. Ľudia v nej sa zapoja do procesu vytvárania spoločnej budúcnosti Nitry, z ktorej urobia kreatívne miesto pre obyvateľov i návštevníkov,“ vysvetlil tím EHMK.



Do siete sa môžu zapojiť napríklad vlastníci priestorov, v ktorých by sa dal zorganizovať koncert, stand-up alebo beseda. „Pomôcť môžu aj ľudia, ktorí majú skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí, sú umelcami a chceli by sa zapojiť do kultúrnych projektov, prípadne by radi podali pomocnú ruku ako dobrovoľníci,“ uvádza sa vo výzve tímu EHMK.