Situácia v Nitre je vážna, zomiera každý štvrtý pozitívny pacient

Nitra 25. januára (TASR) – Situácia v nitrianskej nemocnici zostáva pre pandémiu ochorenia COVID-19 naďalej vážna. Počet pacientov s novým koronavírusom sa tu pohybuje od 150 do 200. Podľa slov riaditeľa nemocnice Milana Dubaja sa však celkový stav v nemocnici podarilo postupne stabilizovať.



Kritická situácia bola koncom minulého roka, keď okrem vysokého počtu pacientov musela nemocnica zápasiť aj s nedostatkom zdravotníkov, z ktorých boli mnohí práceneschopní alebo v karanténe. „V priebehu decembra prešlo nemocnicou viac ako 600 pacientov s ochorením COVID-19. Mortalita bola 25 až 30 percentná. To znamená, že každý štvrtý človek ochorenie neprežil. Január vyzerá ešte horšie. Prekročíme hranicu 700 pacientov. Mortalita je podobná ako v decembri,“ uviedol Dubaj.



V Nitre sa v priebehu januára konali už tri kolá plošného testovania. Hoci počet pozitívnych postupne klesá, podľa Dubaja sa to v nemocnici prejaví až o desať či 14 dní. „V poslednom týždni sme mali menej vyšetrení na covidovom príjme. Treba však zároveň povedať, že tí pacienti, ktorí vyhľadajú pomoc, sú prijímaní vo veľmi vážnych stavoch. Preto aj naďalej vyzývam verejnosť k veľkej opatrnosti,“ zdôraznil Dubaj.



Ako pripomenul, za stabilizovaným stavom v nitrianskej fakultnej nemocnici je okrem iného aj dôsledná príprava medzi prvou a druhou vlnou pandémie a tiež schopnosť zdravotníkov vniesť do svojej práce systém aj v kritických okamihoch. „Po prvej vlne sme sa snažili čo najlepšie vybaviť nemocnicu prístrojmi a technikou, školili sme personál, robili sme so zamestnancami doslova branné cvičenia. Vedeli sme tak účinne reagovať na kritickú situáciu,“ povedal Dubaj.



Podľa jeho slov sa aj v priebehu posledných týždňov podarilo vykonať množstvo praktických krokov, ktoré umožňujú manažovať nemocnicu. „Naučili sme sa pracovať s vysokým množstvom pacientov. Máme vytvorených 12 až 13 organizačných jednotiek po 20 až 30 pacientov, robíme denne dve porady, nonstop sledujeme a okamžite reagujeme na aktuálnu situáciu. V nitrianskej nemocnici sme dnes pripravení mať reprofilizovanú polovicu kapacity našich lôžok. V súčasnosti sa nám už vracajú aj zdravotníci po prekonaní ochorenia COVID-19. Oceňujem ich statočnosť, pretože mnohí po chorobe ešte ani zďaleka nie sú v stave plnej pracovnej schopnosti a napriek tomu nastupujú do zamestnania,“ skonštatoval Dubaj.



Riaditeľ nitrianskej nemocnice ocenil aj prínos aktívnej duchovnej služby, ktorú poskytujú chorým ľuďom kňazi. „Je to taký fenomén, s ktorým sa v našej nemocnici stretávame a hodnotím ho veľmi kladne. V čase, keď sú v nemocnici zakázané návštevy je takéto psychologické a duchovné sprevádzanie našich pacientov mimoriadne dôležité,“ dodal Dubaj.