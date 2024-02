Školáci v Nitre sa môžu zapojiť do súťaže Čo vieš o hviezdach

Nitra 16. februára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje 34. ročník okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže s názvom Čo vieš o hviezdach. Ako pripomenuli organizátori, podujatie je určené žiakom základných a stredných škôl z okresu Nitra.



Záujemcovia sa môžu do okresného kola prihlásiť do 1. marca. "Obsahovú náplň súťaže budú tvoriť otázky z okruhov všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, súhvezdia, slepá mapa, astronomické prístroje a využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii," informovalo KOS.



Ako uviedli organizátori, do krajského kola postúpia súťažiaci, ktorí sa v okresnom kole umiestnili na prvom až treťom mieste. "Organizátorom vyšších kôl súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove," doplnilo KOS.