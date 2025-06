Škôlkari si na UKF v Nitre vyskúšajú Vedecký skok do prázdnin

Nitra 25. júna (TASR) - Pre stovky detí z materských a základných škôl (ZŠ) z Nitry sa v stredu začalo podujatie s názvom Vedecký skok do prázdnin. Dvojdňová séria vzdelávacích a zábavných vedeckých aktivít sa koná na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.



Ako informovala UKF, podujatie pre deti pripravili vysokoškolskí pedagógovia a dobrovoľníci z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie. „Vedecký skok do prázdnin premení univerzitné priestory na miesto objavovania, hier a hravej vedy. Cieľom podujatia je umožniť malým škôlkarom a školákom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy,“ priblížila Ľubomíra Valovičová z UKF, ktorá je iniciátorkou, hlavnou organizátorkou a odbornou garantkou celého programu.



Deti sa počas dvoch dní stanú bádateľmi a budú spoznávať fyziku, chémiu, biológiu, matematiku, informatiku, geografiu, ekológiu či prvú pomoc cez reálne úlohy a aktivity. „Cieľom je zaujať deti, podnietiť ich zvedavosť a ukázať im, že prírodné vedy sú nielen užitočné, ale aj zábavné. Čakajú ich stavby z kociek a slamiek, pokusy s vodou, vzduchom, svetlom a zvukom, mikroskopovanie, pozorovanie materiálov cez termokameru a zoznámia sa aj s digitálnym zrkadlom, optickými klamami, matematickými hlavolamami či ekologickým bludiskom. Súčasťou programu sú aj základy prvej pomoci,“ doplnili organizátori.