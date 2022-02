Športové kluby v Nitre sa môžu do konca februára uchádzať o dotácie

Nitra 4. februára (TASR) – Športové kluby v Nitre sa môžu do 28. februára uchádzať o dotáciu z rozpočtu mesta. Podporu na svoju činnosť môžu získať v dotačných schémach pre strategické a pre ostatné športy.



Mesto má na prideľovanie dotácií vypracované presné podmienky a hodnotiaci systém. Žiadosti, ktoré splnia potrebné kritériá, posúdi Komisia Mestského zastupiteľstva pre šport. O konečnom pridelení financií napokon rozhodnú poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. "Som rád, že pri schvaľovaní mestského rozpočtu na tento rok neboli úspešné snahy niektorých poslancov, ktorí chceli ísť do provizória. To by najviac ublížilo práve športovcom, kultúre a cestovnému ruchu, pretože by nebolo možné poskytovať dotácie. Je dobré, že rozpočet prešiel. Jeden z výsledkov je aj ten, že hneď na začiatku roka môžeme otvoriť dotácie a kluby sa môžu pripraviť na ich čerpanie," uviedol viceprimátor Daniel Balko.



Kluby, ktoré dotáciu získajú, môžu získané peniaze použiť na nákup športového vybavenia, na cestovné výdavky, ubytovanie a stravu, mzdy trénerom, prenájmy športovísk, úhradu výdavkov za energie a ďalšiu činnosť. "Je naozaj dobré, ak v tejto ťažkej pandemickej situácii, keď je obrovský pokles príjmov od divákov i od sponzorov, máme v meste dobre nastavené pravidlá. Opäť tak pomôžeme naozaj tým, ktorí robia šport zodpovedne, ktorí zapájajú mládež a ktorí vedia transparentne vyúčtovať to, na čo mestské peniaze využili," skonštatoval Balko.



Ako pripomenul, mesto dá na podporu športu aj tento rok približne 600.000 eur. "Myslím, že pre mesto, akým je Nitra, to nie je malá suma. Samozrejme, že požiadavky klubov sú ešte vyššie, ale myslím, že je dobré, že touto sumou im vieme pravidelne, čitateľne a udržateľnými spôsobom každoročne pomôcť," dodal Balko.