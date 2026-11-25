< sekcia Regióny
Nitra: Sprievod svetla prinesie požehnané svetlo z hradu na námestie
Za hlaholu zvonov všetkých nitrianskych chrámov sprievod doputuje na Svätoplukovo námestie.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Tradičným Sprievodom svetla z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie v Nitre sa rozsvieti vianočný stromček v adventnom mestečku. Sprievod sa začne na prvú adventnú nedeľu 29. novembra o 16.30 h, informovalo Biskupstvo Nitra.
Po požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviece sa pútnici so zažatými lampášmi a sviecami spoločne vydajú na symbolickú cestu nocou z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie. Súčasťou ich cesty budú zastavenia pri stĺpe so súsoším Immaculaty so spomienkou na zosnulých a pri soche kniežaťa Pribinu so vzdaním úcty našim predkom.
Za hlaholu zvonov všetkých nitrianskych chrámov sprievod doputuje na Svätoplukovo námestie. Symbolicky prinesie požehnané svetlo z adventného venca na hrade na adventný veniec na námestí, od ktorého bude rozsvietený aj vianočný stromček.
Počas vianočných trhov budú pre návštevníkov pripravené koncerty spevákov i kapiel, folklórne vystúpenia i programy pre deti. K najočakávanejším momentom adventu patrí každoročne príchod Mikuláša. Ten prejde ulicami Nitry spoločne so sprievodom v nedeľu 6. decembra.
Stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením budú otvorené od 28. novembra do 23. decembra denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺženia do 22.00 h. Po Vianociach bude občerstvenie dostupné od 27. do 30. decembra v rovnakom čase.
Po požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviece sa pútnici so zažatými lampášmi a sviecami spoločne vydajú na symbolickú cestu nocou z Nitrianskeho hradu na Svätoplukovo námestie. Súčasťou ich cesty budú zastavenia pri stĺpe so súsoším Immaculaty so spomienkou na zosnulých a pri soche kniežaťa Pribinu so vzdaním úcty našim predkom.
Za hlaholu zvonov všetkých nitrianskych chrámov sprievod doputuje na Svätoplukovo námestie. Symbolicky prinesie požehnané svetlo z adventného venca na hrade na adventný veniec na námestí, od ktorého bude rozsvietený aj vianočný stromček.
Počas vianočných trhov budú pre návštevníkov pripravené koncerty spevákov i kapiel, folklórne vystúpenia i programy pre deti. K najočakávanejším momentom adventu patrí každoročne príchod Mikuláša. Ten prejde ulicami Nitry spoločne so sprievodom v nedeľu 6. decembra.
Stánky s remeselnými výrobkami a občerstvením budú otvorené od 28. novembra do 23. decembra denne od 10.00 do 20.00 h s možnosťou predĺženia do 22.00 h. Po Vianociach bude občerstvenie dostupné od 27. do 30. decembra v rovnakom čase.