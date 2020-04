Nitra sprísnila podmienky v zariadeniach pre seniorov

Nitra 20. apríla (TASR) – Nitrianska radnica sprísnila vo svojich inštitúciách pre seniorov opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Týkajú sa Zariadenia pre seniorov Zobor a Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na Janského ulici v Nitre.



Po tom, ako vo viacerých domovoch dôchodcov na Slovensku začal stúpať počet chorých na COVID-19, zriadilo mesto aj interný krízový štáb. „Konáme tak s cieľom sledovať prijaté opatrenia a podľa potreby ich dopĺňať či sprísňovať,“ uviedla vedúca odboru sociálnych služieb na mestskom úrade Naďa Šimová.



Magistrát okrem toho obmedzil pohyb klientov mimo areálu, ale aj služobné cesty zamestnancov. „V oboch zariadeniach platí prísny zákaz návštev. Radnica okrem prijatých ďalších opatrení pozastavila aj prijímanie nových klientov. Pri vstupe do budov sú umiestnené takzvané zdravotnícke filtre, kde sa zamestnancom meria teplota, zisťuje sa cestovateľská anamnéza, a to aj jeho rodinného príslušníka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti,“ vysvetlil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Zamestnanci zariadení pre seniorov okrem toho nosia rúška, rukavice, používajú dezinfekčné prípravky a s klientmi sa snažia pracovať v malých skupinách. „Keď niekto zo seniorov vykazuje akékoľvek známky ochorenia, ihneď to konzultujú s lekárom. Všetci zamestnanci boli poučení o tom, že ak by niektorý z nich prišiel do kontaktu s niekým v jeho domácnosti alebo blízkom okolí s cestovateľskou anamnézou, musí o tejto skutočnosti informovať svojho priameho nadriadeného,“ pripomenul Holúbek.



Mesto sprísnilo aj nosenie potravín a hygienických potrieb do seniorských zariadení. Tie môžu príbuzní prinášať klientom iba v originálnom balení a v objeme jednej igelitovej tašky. „V prípade, že majú rodinní príslušníci záujem o odovzdanie vecí seniorom, je to možné urobiť iba bez osobného kontaktu s nimi. Prinesené veci môžu príbuzní ponechať na recepcii. Tieto veci sú následne umiestnené do karanténnej miestnosti, kde sú vydezinfikované, prípadne ožiarené germicídnym žiaričom a až potom sú odovzdané,“ povedal Holúbek.