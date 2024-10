SPU bude spolupracovať so spoločnosťou Správca zálohového systému

Nitra 10. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bude spolupracovať so spoločnosťou Správca zálohového systému. Zástupcovia obidvoch inštitúcií podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom dokumentu je vytvorenie právneho rámca pre partnerstvo a aktívnu spoluprácu oboch inštitúcií v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, poradenstva a propagácie, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Spolupráca bude zahŕňať najmä výberové prednášky pre študentov SPU, realizáciu praxí, vypisovanie tém záverečných prác a ich vedenie. Tiež sa bude vzťahovať na podporu rozvoja študentskej vedeckej odbornej činnosti či ponuku absolventských stáží a pracovných príležitostí pre absolventov SPU.



Partneri budú spolupracovať aj pri riešení spoločných projektov a grantových úloh, organizovaní odborných podujatí, vedeckých konferencií, príprave a účasti na odborných prezentačných akciách, Dňoch kariéry na SPU a ďalších podujatiach.



Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá koordinuje fungovanie a financovanie zálohového systému na Slovensku a plní koordinačné úlohy spojené so zúčtovaním záloh. "Spolupracujeme so základnými a strednými školami, teraz sa posúvame ďalej, hľadáme spoločné prieniky s univerzitami a sme pripravení na výskumnú činnosť," povedal riaditeľ spoločnosti Marián Áč.