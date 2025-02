SPU je medzi najlepšími slovenskými univerzitami v Life Sciences

Nitra 4. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre obsadila v kategórii vied o živote (Life Sciences) v prestížnom rebríčku svetových univerzít The World University Rankings by Subject 2025 celosvetovú 801. - 1000. pozíciu.



Ako uviedla Mária Pietová zo SPU, kategória Life Sciences zahŕňa veterinárne vedy, biologické vedy vrátane biológie a biochémie, poľnohospodárstvo a lesníctvo i športové vedy. "Vzdelávacie inštitúcie z 98 krajín boli posudzované na základe 18 ukazovateľov výkonnosti," informovala Pietová.



Na tejto zdieľanej pozícii sa v rámci slovenských univerzít ešte umiestnili Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. "Celkové prvenstvo si pripísala Harvardská univerzita z USA, druhou v poradí bola University of Cambridge z Veľkej Británie a treťou Massachusetts Institute of Technology opäť z USA," doplnila Pietová.