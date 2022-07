SPU v Nitre pomohla zlepšiť digitálne zručnosti 45 seniorom

Nitra 22. júla (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) vyškolila 45 seniorov v rámci projektu zameraného na zlepšenie digitálnych zručností seniorov. Výučbu realizovali pedagógovia Ústavu účtovníctva a informatiky Fakulty ekonomiky a manažmentu. Podľa slov Barbory Čakovskej z SPU bolo 15 seniorov vybraných zo zoznamu Jednoty dôchodcov, ďalších 30 bolo do projektu zaradených v rámci celoživotného vzdelávania Univerzity tretieho veku.



Digitálne zručnosti umožnia seniorom lepšie sa zapojiť do spoločnosti, komunikovať s blízkymi a rodinou, využívať služby, z ktorých mnohé sú dostupne len online. "Seniori nadobudli základné digitálne zručnosti, ako používať digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom, naučili sa vyhľadávať informácie a lepšie sa orientovať vo svete internetu, zoznámiť sa s rôznymi možnosťami komunikácie cez internet písomnou formou a videoformou. V neposlednom rade získali poznatky o informačnej bezpečnosti a nástrahách pri práci s digitálnymi technológiami," informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



SPU v Nitre bola súčasťou projektu, ktoré vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. V rámci tohto projektu dostalo možnosť zapojiť sa do bezplatného školenia viac ako 170.000 seniorov na Slovensku.