Nitrianske univerzity prerušujú výučbu študentov, rušia aktivity

Nitra 9. marca (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre prerušila od pondelka výučbu študentov. Toto prerušenie potrvá do 22. marca a platí pre študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia. Univerzita súčasne ruší aj ostatné vzdelávacie aktivity, ako sú kurzy celoživotného vzdelávania či Univerzita tretieho veku. „Príkaz vydala rektorka SPU na základe zasadnutia vedenia univerzity v súvislosti s predchádzaním vzniku a rizikom šírenia koronavírusu SARS-CoV-2,“ informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Vzdelávací proces bude pokračovať metódou samoštúdia podľa pokynov dekanov jednotlivých fakúlt. Vedenie univerzity odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby trávili toto obdobie v domácom prostredí. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, vedenie univerzity si však vyhradzuje právo v prípade potreby internáty uzavrieť.



Vedenie univerzity zároveň odporúča všetkým zamestnancom a študentom necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska do miest s výskytom nového koronavírusu. „Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility zamestnancov a študentov zo zahraničia. V záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov sa na univerzite ruší organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí,“ potvrdila Chosraviová. Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. do 31. marca.



UKF pre hrozbu koronavírusu prerušila na dva týždne vyučovanie

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre z obavy zo šírenia nového koronavírusu od pondelka až do nedele 22. marca prerušila prezenčnú formu výučby. Ako UKF zverejnila na svojej webovej stránke, vzdelávanie sa bude uskutočňovať inými vhodnými metódami podľa pokynov dekanov fakúlt. „Toto opatrenie sa týka aj praktickej výučby a praxí v zmluvných zariadeniach,“ upozorňuje vedenie UKF.



Univerzita odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby odcestovali domov. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, avšak univerzita si vyhradzuje právo v prípade potreby internáty uzavrieť. „Odporúčame všetkým zamestnancom a študentom necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska ani do miest s výskytom koronavírusu. Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility zamestnancov a študentov zo zahraničia,“ informovalo vedenie UKF.



Na univerzite sa okrem toho obmedzí organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí. „Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. marca do 30. apríla 2020. Študentom a zamestnancom univerzity sa odporúča, aby po návrate zo zahraničia alebo v prípade, že by mohli dôjsť do styku s osobami s podozrením na nákazu koronavírusom, ostali dva týždne doma,“ uvádza sa v správe UKF.