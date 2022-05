SPU pripravila pre deti zamestnancov detskú letnú univerzitu

Nitra 19. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre pripravila pre deti a vnúčatá zamestnancov Detskú letnú univerzitu SPU. Uskutoční sa od 1. do 8. júla. Celkovo 30 detí vo veku od osem do 12 rokov sa počas piatich dní hravou a tvorivou formou oboznámi s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov SPU, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Detská letná univerzita SPU 2022 bude otvorená slávnostnou imatrikuláciou v Aule SPU a ukončená slávnostnou promóciou, v rámci ktorej bude absolventom udelený certifikát o jej absolvovaní. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať denne v čase od 8.00 do 16.00 h.