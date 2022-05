Slovenská poľnohospodárska univerzita opraví svoju materskú školu

Nitra 30. mája (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v rámci modernizácie infraštruktúry začala s obnovou časti severného krídla národnej kultúrnej pamiatky na tamojšej Hospodárskej ulici. Sídli v nej Materská škola SPU. Rekonštrukcia vo výške 200.000 eur zo zdrojov štátneho rozpočtu zahŕňa obnovu strešnej krytiny, opravu a obnovu vnútorných rozvodov elektriny a zdravotechniky, opravu vnútorných omietok a podláh. Informoval o tom prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth.



Prípravné a projektové práce museli brať do úvahy skutočnosť, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. Ako skonštatoval Tóth, v rámci rekonštrukcie bude potrebné zachovať pamiatkovo-hodnotný krov, tvar strechy, sklon jednotlivých strešných rovín, použiť identické stavebné krycie materiály, vrátane všetkých detailov, ako aj zachovať a umelecko-remeselne obnoviť všetky pamiatkovo hodnotné prvky a detaily kultúrnej pamiatky.



Rekonštrukcia bude trvať do konca augusta tohto roka. Počas nej je podľa hovorkyne univerzity Renáty Chosraviovej prevádzka materskej školy dočasne umiestnená do náhradných priestorov v rámci Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Materská škola je zriadená od roku 1964, SPU je jej zriaďovateľom od začiatku septembra 2021. Edukácia má vlastný školský vzdelávací program Klások, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.