< sekcia Regióny
SPU v Nitre zrekonštruuje zrkadlisko pred svojou hlavnou budovou
Náklady na prvú časť rekonštrukcie dosiahli sumu 413.868 eur, ktoré SPU získala od ministerstva školstva.
Autor TASR
Nitra 22. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre realizuje druhú etapu rekonštrukcie zrkadliska pred vstupom do svojej hlavnej budovy. Prvá fáza stavebných prác na obnove umelej vodnej plochy sa realizovala v roku 2020.
Predošlá etapa riešila teleso zrkadliska. „Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku a architektonické dielo významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre bolo potrebné pri obnove zohľadniť pôvodné prvky diela, napríklad farebnosť, materiálové zloženie a veľkosť obkladov. Po ukončení prác sa vyriešil problém s podmývaním budovy a zároveň sa odstránili všetky nepôvodné prvky,“ vysvetlila SPU.
Náklady na prvú časť rekonštrukcie dosiahli sumu 413.868 eur, ktoré SPU získala od ministerstva školstva. Zrkadlisko bolo skúšobne napustené vodou v júni 2021. „Čoskoro sa však naplnili predpoklady, že voda nebude môcť byť napúšťaná bez realizácie druhej etapy zameranej na vyriešenie cirkulácie vody,“ uviedla SPU.
Ako pripomenula, zrkadlisko je vo svojej pôvodne navrhnutej podobe zložité technické dielo. Dôvodom je veľká vodná plocha, ktorá má viac ako 1100 štvorcových metrov, a nízky vodný stĺpec s hĺbkou vody 44 centimetrov. „Voda sa aj vzhľadom na svoju južnú expozíciu a čierne dno v letných mesiacoch veľmi rýchlo prehrieva. Druhá etapa rekonštrukcie preto rieši technológiu filtrácie a cirkulácie vody. Je naprojektovaná tak, aby bola zachovaná pokojná, stojatá hladina, ale bola pritom dostatočne okysličovaná. Náklady na druhú etapu predstavujú 319.800 eur. Financie na túto fázu prác opäť poskytlo ministerstvo školstva,“ doplnila SPU.
Predošlá etapa riešila teleso zrkadliska. „Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku a architektonické dielo významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre bolo potrebné pri obnove zohľadniť pôvodné prvky diela, napríklad farebnosť, materiálové zloženie a veľkosť obkladov. Po ukončení prác sa vyriešil problém s podmývaním budovy a zároveň sa odstránili všetky nepôvodné prvky,“ vysvetlila SPU.
Náklady na prvú časť rekonštrukcie dosiahli sumu 413.868 eur, ktoré SPU získala od ministerstva školstva. Zrkadlisko bolo skúšobne napustené vodou v júni 2021. „Čoskoro sa však naplnili predpoklady, že voda nebude môcť byť napúšťaná bez realizácie druhej etapy zameranej na vyriešenie cirkulácie vody,“ uviedla SPU.
Ako pripomenula, zrkadlisko je vo svojej pôvodne navrhnutej podobe zložité technické dielo. Dôvodom je veľká vodná plocha, ktorá má viac ako 1100 štvorcových metrov, a nízky vodný stĺpec s hĺbkou vody 44 centimetrov. „Voda sa aj vzhľadom na svoju južnú expozíciu a čierne dno v letných mesiacoch veľmi rýchlo prehrieva. Druhá etapa rekonštrukcie preto rieši technológiu filtrácie a cirkulácie vody. Je naprojektovaná tak, aby bola zachovaná pokojná, stojatá hladina, ale bola pritom dostatočne okysličovaná. Náklady na druhú etapu predstavujú 319.800 eur. Financie na túto fázu prác opäť poskytlo ministerstvo školstva,“ doplnila SPU.