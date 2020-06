Spustenie služby zdieľaných bicyklov v Nitre sa oneskorilo

Nitra 9. júna (TASR) – Termín spustenia služby zdieľaných bicyklov (bikesharing) v Nitre sa posúva na zatiaľ neurčený termín. Bikesharing mal byť spustený od začiatku júna. Zabezpečiť ho má česká spoločnosť, ktorú nitrianska radnica v apríli tohto roka vybrala vo výberovom konaní.



„Dôvodom oneskorenia služby je to, že víťazom súťaže je česká spoločnosť Rekola Bikesharing, ktorej zástupcovia dlho nemohli prísť na Slovensko z dôvodu režimu na hraniciach. Firma musí zabezpečiť aj bicykle, spolupracuje so svojimi zahraničnými partnermi, čo tiež spôsobilo mierne zdržanie oproti plánu. My, samozrejme, tlačíme na to, aby bol bikesharing napriek problémom súvisiacim s pandémiou spustený čím skôr,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. V procese verejného obstarávania je aj servisovanie bicyklov, ktoré bude ukončené 10. júna.



Bikesharing bol v Nitre spustený pred tromi rokmi, zabezpečovala ho firma Arriva. Zdieľané bicykle sa v meste stretli s pozitívnym ohlasom. Pôvodná zmluva však podľa súčasného vedenia mesta nemala jasne stanovené podmienky, preto sa radnica rozhodla hľadať nového dodávateľa na poskytovanie služby. V rámci súťaže hľadala systém na zabezpečenie zdieľania bicyklov, ktorý bude bezodplatný. „Mesto za samotné bicykle nebude platiť nič, ich nakúpenie a nasadenie do ulíc bude v kompetencii dodávateľa služby. Mesto bude platiť len za servisovanie bicyklov,“ povedal Holúbek. Arriva poskytovala 70 bicyklov, nový prevádzkovateľ by mal v tomto roku poskytnúť 120 klasických bicyklov a desať e-bajkov. V budúcom roku by sa mal počet bicyklov zvýšiť na 150 a 20 elektrobicyklov.



Bikesharing fungoval v predchádzajúcich rokov najmä v centre mesta, radnica ho plánuje rozšíriť aj do iných častí vrátane svahovitých. Na mestských pozemkoch by mali pribudnúť nové stojany na bicykle. „Máme vytypované, kde presne by mali byť. Od 1. apríla platí vyhláška, že sú dopravným zariadením, takže ich osadenie musí odobriť krajský dopravný inšpektorát, s ktorým vstupujeme do rokovania. Časť stojanov bude taká, že prevádzkovateľ ich iba položí na určené miesto, nebude potrebné žiadne vŕtanie ani iné montovanie,“ skonštatoval Holúbek.