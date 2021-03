Nitra spustila kampaň Hlásim sa k Nitre k sčítaniu obyvateľstva

Nitra 3. marca (TASR) - Mesto Nitra spúšťa od stredy masívnu kampaň k sčítaniu. Cieľom je, aby sa čo najviac ľudí z Nitry zapojilo do sčítania a za svoje mesto označili práve Nitru. „Keď sa pred desiatimi rokmi naposledy sčítaval národ, výsledky ukázali 79.000 obyvateľov Nitry. V skutočnosti ich tu však žilo takmer 82.000. Štát však práve na základe výsledkov sčítania posiela mestám a obciam na podielových daniach oveľa menej peňazí, ako by mal. Len v tomto roku tak Nitra príde o 757.457 eur, ktoré sa mohli využiť na opravu ciest a chodníkov či na budovanie ihrísk,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Samospráva sa preto rozhodla osloviť obyvateľov kampaňou Hlásim sa k Nitre, ktorú spúšťa v stredu. „Pri tvorbe kampane sme oslovili zaujímavé osobnosti Nitry z rôznych oblastí, od športu, umenia až po cirkev, ktoré bude verejnosť stretávať v najbližších troch týždňoch v meste, televízii a na sociálnych sieťach,“ povedala Lenka Mareková z odboru komunikácie a propagácie na Mestskom úrade v Nitre. Osobnosti v kampani vysvetľujú, prečo by sa k Nitre mali prihlásiť všetci, ktorí v nej žijú.