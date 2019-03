Nitra spustila petíciu proti hazardu

Naplno sa petičná akcia rozbehne 30. marca, počas druhého kola prezidentských volieb, keď budú dobrovoľníci ponúkať hárky na podpis pred volebnými miestnosťami.

Nitra 14. marca (TASR) – V Nitre sa vo štvrtok začala petičná akcia Zastavme hazard. Medzi prvými petíciu podpísali primátor mesta Marek Hattas a viceprimátori Michaela Hefková a Daniel Balko. Svoje podpisy pripojili aj viacerí mestskí poslanci a zamestnanci mesta.



Naplno sa petičná akcia rozbehne 30. marca, počas druhého kola prezidentských volieb, keď budú dobrovoľníci ponúkať hárky na podpis pred volebnými miestnosťami. „V meste Nitra je veľmi veľa prevádzok kasín a herní a tieto prevádzky a automaty v nich počtom stále narastajú. Chceme, aby to bolo možné nejako regulovať. Legislatíva je nastavená tak, že je potrebné, aby bola najprv petícia, ktorú podpíše aspoň 30 percent obyvateľov mesta, a na základe tejto petície môže mestské alebo obecné zastupiteľstvo vydať nejaké všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým zakáže rozmiestňovanie takýchto prevádzok na svojom území,“ vysvetlil člen petičného výboru Matúš Libant.



Petícia proti hazardu bola v Nitre organizovaná už v roku 2016, vtedy ju podpísalo 18.000 ľudí. „Od tejto petície pribudlo v Nitre 177 automatov, to znamená, že ten nárast tu evidentne je. Momentálne je v meste 820 automatov a 46 prevádzok, kde sa prevádzkujú hazardné hry. V Nitre je na 10.000 obyvateľov 106 automatov, pričom priemer Slovenska je 72,8 automatu. Aby bola naša petícia úspešná a mesto na ňu mohlo reagovať novým VZN, musíme vyzbierať aspoň 25.000 podpisov,“ uviedol ďalší člen petičného výboru Martin Čepček.



Nitriansky primátor potvrdil, že petíciu za zákaz hazardu v Nitre podporuje. „Preto sme petíciu podpísali ako prví v našom meste, nie ako funkcionári, ale ako obyvatelia Nitry. Podporujeme túto iniciatívu, myslíme si, že má veľký zmysel, pretože neduh, akým je tvrdý hazard, by tu nemal byť. Máme tu desiatky herní, je to obrovský sociálny problém, je to problém s rodinami, je problém, že nám to zaberá miesto v našom meste. Veríme, že sa podarí úspešne vyzbierať dostatok podpisov. Hneď ako bude vyzbieraný, tak petičný výbor príde za nami a na najbližšom možnom mestskom zastupiteľstve to prerokujeme a dúfam, že prijmeme všeobecné záväzné nariadenie, ktorým zakážeme tvrdý hazard v našom meste,“ dodal Hattas.