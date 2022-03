Nitra spustila materiálnu zbierku pre ľudí z Ukrajiny

Nitra 9. marca (TASR) – Mesto Nitra spúšťa materiálnu zbierku pre ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine. Konať sa bude každý týždeň, vždy v stredu a vo štvrtok od 9.00 h do 17.00 h v Kultúrnom centre Zobor.



Radnica zverejnila zoznam potrebných vecí. Okrem zdravotníckych a hygienických potrieb sú medzi nimi aj nealkoholické nápoje a trvanlivé potraviny pre dospelých i deti, napríklad sunar, dojčenská voda či piškóty. Darcovia môžu prinášať aj hygienicky vyhovujúce matrace, karimatky, spacie vaky, deky a stany.



Časť vyzbieraných vecí použijú pre potreby ľudí z Ukrajiny, ktorí prichádzajú do Nitry. „Ďalšia časť bude odovzdaná do logistického centra zriadeného mestom, ktoré zhromažďuje veci zo všetkých zbierok v kraji. Následne ich budeme distribuovať na hranice,“ informoval mestský úrad.