Staré divadlo v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

Nitra 17. júna (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ divadla poskytol na rekonštrukciu finančné prostriedky vo výške 1,147 milióna eur. Potvrdila to hovorkyňa predsedu kraja Oľga Prekopová.



„Náhradné priestory, ktoré zohľadňujú naše prevádzkové potreby a scénografiu našich inscenácií, sme našli v Kultúrnom dome v Močenku. Dočasne, do skončenia sa rekonštrukčných prác, sme sa teda presťahovali do Močenka,“ povedal riaditeľ divadla Martin Kusenda. Rekonštrukčné práce plánuje divadlo ukončiť ešte v tomto roku.



Dôslednej rekonštrukcie sa budova divadla dočkala po 50 rokoch. V predchádzajúcich rokoch prešli rekonštrukciou foyer divadla i hľadisko. „Divácke priestory prešli stavebnými úpravami, no zázemie tohto divadla bolo dlhé roky absolútne zanedbané,“ skonštatoval Kusenda.



Terajšia rekonštrukcia zahŕňa výmenu sedadiel vo veľkej sále či výmenu podlahovej krytiny. V budove divadla dôjde ku kompletnej výmene elektroinštalácie, vykonajú sa protipožiarne opatrenia a nainštalujú sa elektrické požiarne signalizácie. Realizujú sa stavebné úpravy hereckých šatní a kancelárií divadla, vzniknúť by mali aj priestory na plnohodnotné uskladňovanie bábok, kostýmov aj hudobných nástrojov.