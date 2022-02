Nitra: Staré karty Arrivy môžu cestujúci využívať do konca februára

Nitra 12. februára (TASR) - Spoločnosť Arriva Nitra zavádza novú čipovú kartu, ktorú budú môcť cestujúci využívať aj na linkách ďalších dopravcov zapojených do slovenského dopravného pasu. Staré čipové karty stratia platnosť 1. marca tohto roka. Možnosť vybaviť si modernejšie karty za zvýhodnených podmienok majú cestujúci do konca februára, upozornil na to generálny riaditeľ spoločnosti Silvester Zemes.



O nový typ čipovej karty môžu cestujúci požiadať v zákazníckych centrách spoločnosti Arriva v Nitre, Topoľčanoch, Zlatých Moravciach a vo Vrábľoch. Nové čipové karty budú bezpečnejšie, odolnejšie voči zneužitiu a dajú sa objednať aj prostredníctvom e-shopu. Cestujúci si môže z pohodlia domova cez internet dobiť kredit, skontrolovať zostatok a dopravné transakcie, predĺžiť platnosť karty.



Zmena zároveň prinesie cestujúcim so smartfónom s operačným systémom Android možnosť úhrady cestovného aj prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty v aplikácii Ubian uloženej v ich mobilnom telefóne.