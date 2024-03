Stav mostov v Nitrianskom kraji zlepšuje mostná čata

Nitra 21. marca (TASR) - Technický stav mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa neustále zhoršuje. Uvádza sa to v pravidelnej správe Úradu NSK o stave premostení na cestách II. a III. triedy.



Podľa analýzy postupne klesá počet mostov v stupňoch bezchybný, veľmi dobrý a dobrý. Naopak, rastie počet mostov v stupňoch uspokojivý, zlý a veľmi zlý. NSK vlastní na cestách II. a III. triedy celkovo 530 mostov. V stupni I., v ktorom sa nachádzajú mostné telesá v bezchybnom stave, je iba jeden, vo veľmi dobrom stave je ich 12 a v dobrom stave 93. Počet mostov vo VI. stupni, teda vo veľmi zlom stave, stúpol z 28 v roku 2022 na 31 v roku 2023. Podľa správy bol vlani v havarijnom stave jeden most.



Pre nepriaznivý vývoj technického stavu mostných telies zriadila Regionálna správa a údržba ciest Nitra mostnú čatu, ktorá má zlepšiť ich údržbu. "V roku 2023 v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice, Komárno, Nové Zámky jej pracovníci opravili 22 mostov v celkovej sume 279.574,85 eura. Význam mostnej čaty sa naplno prejaví v najbližších rokoch. Očakávame, že sa v dôsledku skvalitnenia údržby a výkonov na mostoch predĺži životnosť mostných konštrukcií. To bude mať pozitívny vplyv na celkové náklady vynaložené na správu a údržbu mostných objektov," uviedol Úrad NSK.