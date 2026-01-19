< sekcia Regióny
Študenti univerzity v Nitre sa môžu zapojiť do vývoja digitálnej hry
Autor TASR
Nitra 19. januára (TASR) - Študenti Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa môžu zapojiť do podujatia GameJam Nitra 2026. Uskutoční sa 5. a 6. februára v priestoroch Kreatívneho centra Nitra.
Ako informovala UKF, GameJam je 24-hodinová výzva, počas ktorej študentské tímy pracujú na vytvorení funkčného prototypu hry na tému, ktorá bude oznámená pri štarte podujatia. „Cieľom je podpora kreativity, tímovej spolupráce, rozvoja technických a dizajnérskych zručností a získanie praktickej skúsenosti s rýchlym vývojom digitálnych projektov,“ pripomenula UKF.
O víťazoch rozhodne odborná porota na základe originality, kvality spracovania, funkčnosti a prezentácie výsledného projektu. „GameJam nie je určený iba pre programátorov či technicky zameraných študentov. Zapojiť sa môže každý, kto má záujem tvoriť. V tímoch sa uplatnia kreatívci, scenáristi, tvorcovia príbehu, grafici a vizuálni dizajnéri, hudobníci, zvukoví tvorcovia, študenti humanitných, umeleckých aj technických odborov,“ doplnila UKF.
