Nitra testovať nemusí, napriek tomu zriadi 20 odberných miest

Nitra 28. januára (TASR) – Mesto Nitra zriadi počas víkendu 20 odberných miest, na ktorých sa budú môcť záujemcovia nechať otestovať na ochorenie COVID-19. Samospráva tak urobí napriek tomu, že štvrté kolo plošného testovania v meste nebude.



Dobrovoľné testovanie sa uskutoční počas troch dní, od piatka (29. 1.) do nedele (31. 1.). „Rozhodli sme sa aj na základe toho, že Nitriansky okres je obkolesený okresmi, ktoré sú červené,“ uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek. V piatok (29. 1.) sa budú môcť dať záujemcovia otestovať v čase od 15.00 do 19.30 h, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 16.30 h.



Predchádzajúce tri víkendy trvajúce plošné testovanie v meste a okrese Nitra zabralo. „Percento pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 sa nám priamo v meste podarilo dostať z 2,13 percenta v prvom kole testovania, cez 1,02 percenta v druhom až na aktuálnych 0,77 percenta,“ zhodnotil primátor Marek Hattas.