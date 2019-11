Nitra 1. novembra (TASR) – Tohtoročné vianočné trhy v Nitre čakajú zmeny oproti predchádzajúcim rokom. Ich výsledkom by mal byť bohatší program, rozšírené vianočné mestečko, lepšia výzdoba a pestrejšia ponuka výrobkov. „Jednoznačne chceme, aby naše trhy boli pestrejšie, ponuka v stánkoch kvalitnejšia a program počas celej doby trvania vianočného mestečka bohatší,“ povedal primátor Marek Hattas.



Výber predajcov na vianočné trhy nebude mesto realizovať doterajšou formou aukcie, ktorá podľa zástupcov mesta niesla so sebou nespravodlivé prideľovanie predajných miest. Záujemcovia o predaj na vianočných trhoch musia v tomto roku vyplniť formulár. „Zisťujeme ním najmä štyri veci, pôvod ponúkaných špecialít a to, či je predajca súčasne aj výrobcom, charakter jedál, či ide o vianočné špeciality, referencie predávajúceho a cenu,“ skonštatoval viceprimátor Nitry Daniel Balko. Po vyplnení formulára zasadne 12-členná výberová komisia, ktorá bude o stánkároch rozhodovať na základe vyplnených formulárov.



Samospráva zároveň rozširuje možnosť, aby sa vianočných trhov zúčastnili aj remeselníci či poskytovatelia gastro služieb, ktorí majú vlastné stánky. Týmto spôsobom plánuje zabezpečiť rozšírenie ponuky sortimentov vo vianočnom mestečku. „U každého záujemcu o predaj vo vlastnom stánku vyžadujeme fotografiu, aby sme videli vzhľad stánku a aby sme dokázali posúdiť, či stánok predajcu neohrozuje minimálnu estetickú úroveň kladenú na stánky,“ uviedol Balko. V prípade remeselných stánkov mesto rokovalo s miestnou akčnou skupinou Radošinka, ktorá je nositeľom značky Ponitrie. Táto regionálna značka zabezpečí šesť stánkov, v ktorých sa budú počas trvania trhov obmieňať rôzni remeselníci.



Zmeny pocítia návštevníci vianočného mestečka aj v rozmiestnení stánkov. Mesto plánuje rozšíriť trhy zo Svätoplukovho námestia aj na Kupeckú ulicu a pešiu zónu, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Definitívny vzhľad vianočného mestečka zabezpečuje útvar hlavného architekta.