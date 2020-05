Turistickú sezónu v Nitre odštartuje Vínobus a prehliadky mesta

Nitra 29. mája (TASR) – Začínajúcu letnú turistickú sezónu v nitrianskom regióne odštartuje Vínobus a prehliadky mesta so sprievodcami. Už v piatok (5. 6.) vyrazí autobus na svoju prvú tohtoročnú jazdu za vínom. „Záujemcovia budú môcť na trase Nitra – Veľký Kýr – Komjatice navštíviť regionálne vinárstva a degustovať kvalitné miestne vína v úzkom kruhu svojich priateľov priamo vo vinárstvach. Pripravená je ochutnávka viac ako desiatich druhov vín s odborným výkladom a prehliadkou viníc,“ informovala Dana Póčiková z Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.



Samotné mesto pod Zoborom môžu návštevníci v tohtoročnej turistickej sezóne spoznávať v rámci podujatia Like a local nielen s profesionálnymi sprievodcami, ktorí prezradia tajné tipy na kvalitnú gastronómiu, zážitky, čarovné zákutia v prírode, kultúrne vyžitie, ale aj nočný život. Sprevádzania sú pripravené pre rodiny s deťmi, milovníkov prírody, aktívneho oddychu či dokonca záhad, povedala Póčiková. Prvé tri sprevádzania sa uskutočnia už v sobotu 6. júna. O 10.00 h je naplánovaná cykloprehliadka pod názvom Perly modernej architektúry Nitry. Nitru detskými očami predstaví malým aj veľkým návštevníkom o 15.00 h osemročný Leo. O hodinu neskôr vyrazí do nitrianskych ulíc skupina záujemcov spoznávať Farebnú krásu dekoračných kameňov. Počet ľudí v skupinách je obmedzený, preto je potrebné sa na prehliadky vopred prihlásiť, upozornila Póčiková.