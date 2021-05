Turistický vláčik začne v Nitre premávať od 1. júna

Nitra 28. mája (TASR) – V Nitre začne od utorka 1. júna premávať turistický vláčik. Na prehliadku mesta bude voziť ľudí až do konca septembra.



Ako oznámila Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR), vláčik bude premávať sedem dní v týždni po tradičnej trase zo Svätoplukovho námestia cez mestský park a Pribinovo námestie späť do centra mesta. „Vláčik nebude zachádzať až na Nitriansky hrad, ale pôjde cez Pribinovo námestie, 15-minútová prestávka sa presúva do mestského parku,“ informovala NOCR.