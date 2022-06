Pre turistov chystá Nitra v lete Medové výlety i tradičné vinobusy

Nitra 17. júna (TASR) - Ponitrie s radosťou je nová destinačná značka, ktorá bude sprevádzať turistov a návštevníkov Nitry a jej okolia. Budú ňou označené lokálne poľnohospodárske a potravinárske produkty, výnimočné remeselné a spotrebné výrobky, ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu.



Ako uviedla riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR) Marta Hároníková, nová destinačná značka pre ponuku zážitkov a regionálnych produktov sa viaže prevažne k letným a jesenným mesiacom. Na toto obdobie NOCR pripravila viaceré ponuky pre turistov. Tí, ktorých zaujíma včelárstvo, sa môžu vybrať na Medové výlety. "V regióne Ponitrie je niekoľko známych včelích fariem, ktoré ponúkajú omnoho viac ako len predaj prvotriednych produktov z medu," pripomenula Hároníková.



Včelia farma sa nachádza aj priamo pod Nitrianskym hradom. Jej súčasťou je aj zážitková mestská medáreň. "Okrem ponuky medov sa návštevníci môžu zapojiť do interaktívneho zábavno-náučného programu, ktorý zahŕňa pozorovanie včiel, prednášky o včelích produktoch a ochutnávky niekoľkých druhov medu. Doplnený je aj o výrobu sviečok z vosku či fotenie vo včelárskom oblečení," povedala Hároníková.



NOCR bude aj tento rok organizovať takzvané vinobusy, ktorými sa milovníci vín môžu vybrať do miestnych vinárstiev v okolí Nitry. "Vinobus záujemcov pohodlne odvezie v sobotu z nitrianskej autobusovej stanice za dobrou spoločnosťou, miestnymi špecialitami a živou hudbou. Najbližšie zamieri vinobus do vinárstva vo Veľkom Kýri, na Festival vína Čerdavin, do Mojmíroviec, Ivanky pri Nitre a do Horných Krškan," dodala Hároníková.