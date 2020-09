Týždeň dobrovoľníctva v Nitre ponúkne množstvo podujatí

Nitra 14. septembra (TASR) – Dobrovoľníci v Nitre sa budú môcť od 16. do 22. septembra zapojiť do viacerých verejnoprospešných aktivít. V rámci Týždňa dobrovoľníctva budú môcť pomáhať nielen pri kultúrnych podujatiach, ale i v sociálnych a zdravotníckych inštitúciách.



Ako informovalo Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD), do podujatia sa prihlásili mladí aj starší ľudia. „Sú medzi nimi študenti i dôchodcovia. Ruku k dielu môže priložiť každý človek s dobrým srdcom a voľným časom, ktorý nás bude kontaktovať,“ pripomenuli organizátori z NCD.



Týždeň dobrovoľníctva ponúkne záujemcom v Nitre možnosť zapojiť sa napríklad do aktivít v záhradke mnícha v Zoborskom kláštore, do úpravy exteriéru zariadenia sociálnych služieb Borinka či do organizovania medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Pomáhať môžu aj pri potravinovej zbierke pre ľudí postihnutých koronakrízou, pri oprave príjazdovej cesty na Hidepark, pomoci pre Červený kríž či pri organizácii cykloraňajok a ďalších podujatiach.