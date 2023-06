Týždeň dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji ponúkne desiatky aktivít

Nitra 5. júna (TASR) - Ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckych akcií v Nitrianskom kraji, sa už môžu prihlasovať na jednotlivé aktivity Týždňa dobrovoľníctva. V poradí 15. ročník podujatia sa bude konať od 23. do 29. júna.



Ako informovalo Nitrianske centrum dobrovoľníctva, tento rok sa v regióne do podujatia zapojilo 26 organizácií, ktoré pripravia viac ako 34 aktivít pre dobrovoľníkov. Kampaň sa bude konať v Nitre, Topoľčanoch, Leviciach, Zlatých Moravciach, Zbehoch, Cabaji Čápore, Slepčanoch, Komjaticiach a v Bojnej. "Obyvatelia Nitrianskeho kraja, jednotlivci, ale aj skupiny ľudí z organizácií či firiem si už teraz môžu vybrať z veľkej ponuky dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, športové kluby, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie," uviedla Petra Veľká Hadžová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.



Ako pripomenula, miestne organizácie vytvorili množstvo príležitostí, ako si vyskúšať dobrovoľnícku prácu. "Tešíme sa na akcie, ako napríklad Dobro.trh, Beh za hospic, skultúrnenie nitrianskeho amfiteátra a podobne. V spolupráci s mestom Nitra rozbiehame v tomto roku aj sériu dobrovoľníckych programov pre seniorov v rámci projektu Tretí vek dobrovoľníctva. Čaká nás široká škála aktivít v exteriéri aj v interiéri," doplnila Veľká Hadžová.