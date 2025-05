Týždeň dobrovoľníctva ponúkne záujemcom desiatky aktivít

Nitra 7. mája (TASR) - Záujemcovia, ktorí chcú nezištne pomôcť svojmu okoliu, sa môžu zapojiť do aktivít, ktoré sa budú realizovať v rámci Týždňa dobrovoľníctva. V poradí 17. ročník celoslovenského podujatia sa bude konať od 19. do 25. mája.



V Nitrianskom kraji sa do Týždňa dobrovoľníctva zatiaľ zapojilo viac ako 20 organizácií. Tie pre dobrovoľníkov pripravili 39 príležitostí, do ktorých sa môžu prihlásiť. „Dobrovoľníci si už teraz môžu vybrať z veľkej ponuky jednorazových činností, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb či samosprávy,“ uviedla Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.



Ako doplnila, v nitrianskom regióne sú v ponuke činnosti rôzneho druhu. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do pomoci seniorom či do upratovania verejných priestorov. „Môžu tiež pomáhať v útulkoch, v komunitných centrách i kultúrnych inštitúciách. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk,“ dodala Ščepková.