< sekcia Regióny
Ulice Nitry zaplnia bežci počas podujatia Nitra Night Run
Autor TASR
Nitra 7. apríla (TASR) - Ulice Nitry budú 25. apríla večer patriť bežcom. Ako informovala radnica, štart Nitra Night Run je naplánovaný na 20.00 h na Svätoplukovom námestí.
Stovky bežcov sa vydajú na trať päť- a desaťkilometrového behu. Krátko po nich odštartuje aj päťkilometrová disciplína Nordic Walking. Ešte pred hlavným programom sa o 17.00 h začnú detské behy. „Nitra Night Run ponúkne večer plný pohybu, hudby a športovej energie. Bežci aj diváci si budú môcť užiť atmosféru podujatia, počas ktorého bude centrum Nitry patriť športu a dobrej nálade,“ uviedol mestský úrad.
Trasa behu povedie centrom mesta po kombinovanom povrchu z asfaltu, zo zámkovej dlažby a po spevnenom prírodnom povrchu. „Zaručí to dynamický a zaujímavý bežecký zážitok. Na trati nebude chýbať hudba, večerné osvetlenie a skvelá atmosféra,“ doplnili organizátori.
