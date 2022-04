Nitrianske univerzitné dni ponúknu kultúru, šport i vedecké podujatia

Nitra 19. apríla (TASR) – Splavovanie rieky Nitra, súťaže a kultúrne i vedecké podujatia ponúkne jubilejný 20. ročník Nitrianskych univerzitných dní (NUD). Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) ich organizujú od 25. apríla do 6. mája.



Ako pripomínajú organizátori, záujemcovia nielen z radov študentov si budú môcť vybrať z viac než 50 akcií. Sú medzi nimi tradičné podujatia i úplné novinky. „Program otvorí 25. mája splavovanie rieky Nitra a ďalšie odborné, športové a kultúrne podujatia. Nasledujúce dva týždne prinesú aj akcie zamerané na výcvik psov či koučing. Pripravené sú aj Nitrianske kariérne dni či spoznávanie mesta prostredníctvom podujatia Tour de Nitra,“ uviedli organizátori.



Súčasťou NUD budú tiež Dni hispánskej kultúry, Deň otvorených dverí v Sokoliarni SPU, Študentská šálka kávy, opekačka i výstup na Zobor. „Nebudú chýbať podujatia zamerané na zdravie a šport. NUD sa však budú venovať aj umelej inteligencii alebo 3D tlači. SPUKFEST zasa do Nitry vráti atmosféru živých koncertov, a to s interpretmi ako Sematam, Medial Banana, Nerieš či Virvar,“ doplnili organizátori.