Nitra upozorňuje, že Palánok v centre mesta bude uzavretý

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Premávka bude presmerovaná na obchádzkové trasy, vyznačené budú dočasným dopravným značením.

Autor TASR
Nitra 21. septembra (TASR) - Mesto Nitra upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru mestskej cesty Palánok v centre mesta. Cesta bude uzavretá od pondelka 22. septembra. Dôvodom je oprava povrchu vozovky, informovala radnica. Uzávera potrvá do 2. októbra.

Premávka bude presmerovaná na obchádzkové trasy, vyznačené budú dočasným dopravným značením. Rekonštrukčné práce zahŕňajú výmenu povrchu vozovky, nové vodorovné dopravné značenie a bezbariérovú úpravu prechodov pre chodcov.
