Upratovanie siedmich nitrianskych pahorkov bude pokračovať aj v júli

Nitra 13. júla (TASR) – Čistenie siedmich pahorkov, na ktorých sa rozkladá Nitra, bude pokračovať aj v júli. Dobrovoľníci sa do podujatia prvýkrát zapojili v júni, keď vyčistením hradného kopca a mestského parku pripravili mesto na slávnosti Nitra, milá Nitra.



Najbližšie upratovanie mesta pripravila radnica v spolupráci Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a skupinou Čistá Nitra na 17. júla. „Spoločne vyčistíme lokalitu Na vŕšku a priľahlé centrum mesta. Veľmi radi privítame každého, komu záleží na prostredí, v ktorom žije a chce prispieť k tomu, aby bola Nitra čistejšia. Podujatie bude prebiehať od 9.00 do 12.00 h,“ informovali organizátori.



Dobrovoľníci sa môžu do upratovania pridať kedykoľvek počas jeho trvania. Organizátori pripomínajú, že vrecia, ochranné pomôcky aj malé odmeny pre účastníkov budú zabezpečené.



„Jednotlivé vŕšky lákajú k návšteve a vytvárajú jedinečnú panorámu mesta, preto si zaslúžia našu pozornosť. Veríme, že sa nájde čo najviac dobrovoľníkov a spolu tak pomôžeme skrášliť naše mesto pre obyvateľov, ale aj návštevníkov,“ uviedli nadšenci zo skupiny Čistá Nitra.