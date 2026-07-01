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Nitra upravuje pravidlá parkovania, skracuje sa čas spoplatnenia
Novinkou je kratší čas spoplatnenia státia v centre mesta.
Autor TASR
Nitra 1. júla (TASR) - Od stredy vstupujú v Nitre do platnosti nové pravidlá v systéme regulovaného parkovania. Ako informovala radnica, úpravy vznikli na základe skúseností z prvého obdobia fungovania novej parkovacej politiky.
Novinkou je kratší čas spoplatnenia státia v centre mesta. „V centrálnej zóne SM-A sa skracuje čas regulácie parkovania počas pracovných dní. Po novom bude parkovanie spoplatnené do 16.00 h. namiesto doterajších 18.00 h. Úprava vychádza z reálneho využívania parkovacích miest. Po 16. hodine tlak na parkovanie v centre výrazne klesá. Zmena sa netýka lokality Parkové nábrežie a ulice Na Predmostí, kde zostáva režim parkovania bez zmeny vzhľadom na vysokú návštevnosť,“ uviedol mestský úrad.
Zmeny sa týkajú aj platnosti zakúpených parkovacích kariet (PK). Cena zostáva 375 eur na šesť mesiacov, namiesto 625 hodín však platí na 1000 hodín parkovania. „Karta bude dostupná pre každého bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, rozširuje sa aj počet miest, kde ju bude možné využiť. PK-1000 bude platiť napríklad v zónach SM-A, SM-B, SM-C a CH-A. Pribudnú aj nové lokality, napríklad parkovisko pri Univerzitnom moste, Nábrežie mládeže po Univerzitný most či parkovisko na Wilsonovom nábreží pri moste cez rieku Nitra na Mostnej ulici,“ skonštatoval magistrát.
Od 1. júla sa zlepšujú podmienky držiteľom PK pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Bezplatné parkovanie sa pre nich predlžuje z troch na štyri hodiny denne, karta bude platiť aj v zónach SM-B a SM-C a môže byť vydaná aj na vozidlo, ktoré nevlastní osoba s ŤZP, ak zabezpečuje jej prepravu.
Po novom sa mení aj názov PK-AMBULANT na PK-TSS. „Nový názov lepšie vystihuje účel karty pre poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb. Zároveň sa mení aj jej využitie, pretože bude možné s touto kartou parkovať bez časového obmedzenia. Cieľom zmien je vytvoriť systém parkovania, ktorý bude praktickejší, prehľadnejší a lepšie prispôsobený reálnym potrebám,“ doplnil mestský úrad.
Novinkou je kratší čas spoplatnenia státia v centre mesta. „V centrálnej zóne SM-A sa skracuje čas regulácie parkovania počas pracovných dní. Po novom bude parkovanie spoplatnené do 16.00 h. namiesto doterajších 18.00 h. Úprava vychádza z reálneho využívania parkovacích miest. Po 16. hodine tlak na parkovanie v centre výrazne klesá. Zmena sa netýka lokality Parkové nábrežie a ulice Na Predmostí, kde zostáva režim parkovania bez zmeny vzhľadom na vysokú návštevnosť,“ uviedol mestský úrad.
Zmeny sa týkajú aj platnosti zakúpených parkovacích kariet (PK). Cena zostáva 375 eur na šesť mesiacov, namiesto 625 hodín však platí na 1000 hodín parkovania. „Karta bude dostupná pre každého bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, rozširuje sa aj počet miest, kde ju bude možné využiť. PK-1000 bude platiť napríklad v zónach SM-A, SM-B, SM-C a CH-A. Pribudnú aj nové lokality, napríklad parkovisko pri Univerzitnom moste, Nábrežie mládeže po Univerzitný most či parkovisko na Wilsonovom nábreží pri moste cez rieku Nitra na Mostnej ulici,“ skonštatoval magistrát.
Od 1. júla sa zlepšujú podmienky držiteľom PK pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Bezplatné parkovanie sa pre nich predlžuje z troch na štyri hodiny denne, karta bude platiť aj v zónach SM-B a SM-C a môže byť vydaná aj na vozidlo, ktoré nevlastní osoba s ŤZP, ak zabezpečuje jej prepravu.
Po novom sa mení aj názov PK-AMBULANT na PK-TSS. „Nový názov lepšie vystihuje účel karty pre poskytovateľov sociálnych a zdravotných služieb. Zároveň sa mení aj jej využitie, pretože bude možné s touto kartou parkovať bez časového obmedzenia. Cieľom zmien je vytvoriť systém parkovania, ktorý bude praktickejší, prehľadnejší a lepšie prispôsobený reálnym potrebám,“ doplnil mestský úrad.